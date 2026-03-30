У Повітряних силах моніторять ситуацію в небі над Україною та попереджають про можливі загрози.
Що відомо про дронову атаку?
Закликаємо вас бути уважними до повітряних тривог та дотримуватися правил безпеки. Перебувайте в укриттях у разі оголошення небезпеки у вашому регіоні.
Відслідковуйте рух російських БпЛА за допомогою інтерактивної онлайн-карти
БпЛА на Житомирщині, курс на Бердичів. БпЛА на Сумщині, курс Чернігівщина (Батурин). БпЛА з Київщини курсом на Брусилів. БпЛА на Київщині, курс на Макарів. БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу. БпЛА на Київщині, курс Бородянка\Гостомель. БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину. БпЛА з Чернігівщини на Київщину, курсом Київське водосховище. БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину. БпЛА на Полтавщині, курс Миргород.
