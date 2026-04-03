Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что за неполные сутки харьковчане слышали примерно 30 взрывов. Враг в основном бил по Киевскому району, туда направил больше всего беспилотников, а утром баллистические ракеты.

Какие последствия обстрела Харькова?

Кроме Киевского района, были повреждения в Новобаварском, Шевченковском, Основянском. Например, в центре города россияне попали беспилотником в нерабочий отель. Стоит заметить, что это территория вокруг которой есть много памятников архитектуры XVIII-XIX века.

В самом отеле возник большой пожар на площади более 300 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и раненых, хотя вокруг жилые дома. Здание отеля серьезно повреждено, выгорела крыша, четвертый этаж, пострадал храм, который расположен рядом.

Храм не претерпел значительных разрушений, но повылетали окна, стекла. Российские пропагандисты в своих каналах уже цинично успели обвинить Украину в обстреле святыни,

– отметила Анна Черненко.

Ликвидация была сложной, ведь вокруг старые дома, деревянные перекрытия, поэтому нашим пожарным понадобилось очень много времени и сил, чтобы ликвидировать там возгорание.

"По Харькову россияне регулярно ставят эксперименты. Два года назад они первый раз попали БПЛА "Молния". Мы просто для них площадка для новых испытаний. Но будем держаться, Харьков выстоит", – отметил руководитель Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Богдан Гладких.

Россия впервые испытывала по Харькову реактивные беспилотники

В течение 2 и 3 апреля россияне продолжали почти каждый час наносить атаки по городу. Киевский район пережил наибольшее количество ударов, в частности по нему испытали реактивные беспилотники. В прокуратуре их называют "Герань-3". В основном Харьков атаковали "Герань-2", но теперь враг усиливает свой террор.

В результате попадания беспилотника по Киевскому району пострадал новый жилой комплекс. Произошло прямое попадание в квартиру, дом полностью уничтожена, выгорело несколько этажей. К счастью, нет пострадавших.

По беспилотникам, хочу сказать, что большинство из тех, которые использовали по Харькову, это новые реактивные БПЛА. Учитывая это, харьковчан призывают особенно реагировать на сигналы воздушной тревоги,

– подчеркнула Анна Черненко.

Ранее говорили о том, сколько времени хватает, чтобы долететь КАБу, авиации. Когда появлялись сообщения в мониторинговых каналах, то люди знали, что имеют время собраться и спуститься в укрытие. Сейчас все изменилось. Враг забрал это время.

"В целом для Украины – это практика не новая, но по Харькову реактивные беспилотники применили впервые. Впрочем, я хочу однозначно сказать, что если бы не силы ПВО, у нас бы прилетов было значительно больше", – отметил руководитель Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Богдан Гладких.

Как быстро долетают реактивные БПЛА?

Все военные работают над тем, чтобы улучшить показатели сбивания, но власть призывает реагировать на сигналы тревоги. Во время атаки 2 апреля "Шахед", который обнаружили на государственной границе, уже за 70 секунд долетел до Харькова. Это говорит о чрезвычайно высокой скорости. В прямом смысле секунды спасают жизни.

Мы видим, что они имеют заряд обычного "Шахеда", примерно 50 килограммов. Но очень важный момент, что при скорости полета более 300 километров в час, – попадание в жилые дома будет иметь очень серьезные последствия,

– добавил Богдан Гладких.

Уже с 6:00 утра 3 апреля в Харькове продолжается воздушная тревога. Перерыва на спокойное время не было. Мониторинговые каналы сообщали, что над городом уже зафиксированы беспилотники, в частности "Молния".

Из-за ряда атак обычными беспилотниками, реактивными, баллистическими ракетами пострадало 11 человек. В общем под серьезными атаками был не только Харьков, но и пригород. В области ранены 25 человек, один человек, к сожалению, погиб.

