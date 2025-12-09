Там прогримів вибух. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.

Що відомо про вибух у Дніпрі?

О 21:17 у Дніпрі оголосили повітряну тривогу. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух групи БпЛА із Харківщини у напрямку Павлограда та Дніпра. Близько 21:52 у Дніпрі було гучно.

