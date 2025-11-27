Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью генерального секретаря НАТО Марка Рютте для издания El Pais.

К теме Трамп выбрал неудачный момент для жесткой игры с Украиной, – в WP подсветили трудности в России

Что сказал Рютте о потерях и достижениях россиян в Украине?

Марк Рютте заявил, что сейчас около миллиона россиян погибло или были тяжело ранены в Украине. К тому же, по данным генсека НАТО, Россия теряет около 20 000 своих солдат ежемесячно на фронте.

Вы можете себе это представить? 20 000 солдат в месяц. Это отцы и сыновья, которые погибают, едва получая какую-то территорию,

– сказал чиновник.

Кстати, офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш объяснил в эфире 24 Канала, что российская армия имеет преимущество в количестве, ведь на одного украинского бойца приходится примерно 12 российских, что истощает украинскую оборону. В то же время, по словам военного, большинство российских солдат имеют низкий моральный дух, из-за чего многие сдаются в плен.

Он также отметил, что за 2025 год Россия захватила лишь около 1% территории Украины и продвигается лишь на несколько метров в день.

"Они (россияне – 24 Канал) пытаются взять Покровск уже 18 месяцев и до сих пор не имеют город полностью под контролем. Больше россиян погибло, пытаясь взять этот город, чем украинцев, которые сначала там жили", – отметил Рютте.

В то же время генсек НАТО выразил надежду на скорейший мир в Украине, хотя и заметил, что Россия еще долго будет оставаться угрозой для Альянса.

Вот почему мы должны тратить гораздо больше на нашу оборону. Мирный план не меняет оценки России как долгосрочной угрозы для Европы,

– сказал Марк Рютте.

Какие были потери у врага за последнее время в войне?