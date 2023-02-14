До війни, у січні 2022 року ця частина була на рівні 41,3%. Тобто, кількість оголошень щодо бюджетних автомобілів зросла на 9%.
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Дорожчі авто, ціна яких складає від 10 до 20 тисяч доларів склали 15,6% – на 3% менше, ніж у січні 2022 року. Оголошення на продаж елітних авто від 20 тисяч доларів до 50 тисяч доларів зменшилася з 6,1% від загальної кількості до 5,4%.
Водночас частка автомобілів, що вартують понад 50 тисяч доларів поменшала лише на 0,1% у порівнянні з 0,9% в січні–2023.
Цінова структура вживаних легкових авто на українському ринку у січні 2023 року / Інститут досліджень авторинку
Середня ціна авто поменшала
Середня ціна вживаного легковика у січні 2023 року зменшилася до 5150 доларів. У січні 2022 року цей показник він був на рівні 6 тисяч доларів.
Таке подешевшання автомобілів є очікуваним, оскільки більшість українців отримують доходи в гривнях, а ціни на авторинку формуються у доларах. Після того як гривня девальвувала у 2022 році, за ті ж гроші в гривневому еквіваленті можна купити гірше авто, тому його продаж став складнішим.
Динаміка зміни середньої ціни на легкові автомобілі на вторинному ринку в інтернеті за останній рік / Інститут досліджень авторинку
Проте загальне подешевшання середньої вартості автомобіля, із 15 найпопулярніших моделей січня незначно подешевшали лише три моделі:
- Ford Focus (на 50 доларів або –0,8%);
- Mercedes–Benz E–Class (на 250 доларів або –4,8%);
- Audi A6 (на 300 доларів або –5%).
На деякі моделі середня ціна зросла:
- BMW 3 Series (на 125 доларів або +2,2%);
- Volkswagen Passat (на 150 або +2,2%);
- Renault Megane (на 150 або +2,3%);
- BMW 5 Series (на 500 або +7,7%).
Динаміка зміни середніх цін на найпопулярніші моделі легкових автомобілів на сайтах продажу в інтернеті за рік / Інститут досліджень авторинку
Ціни на легкові автомобілі по областях
Найвища середня вартість легковиків у січні 2023 року зафіксована у Києві та області — на рівні 7000 доларів. На другому місці Закарпатська область з середньою ціною 6 500 доларів. На третьому місці Львівська область, де середня ціна складає 6 459 доларів.
- Київська + Київ – 6 999 доларів
- Закарпатська – 6 500 доларів (+625 доларів, +10,6%)
- Львівська – 6 459 доларів (+459 доларів, +7,6%)
- Волинська – 6 300 доларів (+300 доларів, +5%)
- Рівненська – 5 700 доларів (-200 доларів, –3,4%)
- Луганська – 5 675 доларів (-825 доларів, –12,7%)
- Івано–Франківська – 5 600 доларів (+100 доларів, +1,8%)
- Тернопільська – 5 460 доларів (+110 доларів, +2,1%)
- Чернівецька – 5 200 доларів (+200 доларів, +4%)
- Хмельницька – 4 999 (+199 доларів, +4,2%)
- Вінницька – 4 900 доларів
- Одеська – 4 800 доларів (-400 доларів, –7,7%)
- Житомирська – 4 700 доларів (-240 доларів, –4,9%)
- Дніпропетровська – 4 600 доларів (-399 доларів, –8%)
- Полтавська – 4 550 доларів, (+50 доларів, +1,1%)
- Черкаська – 4 500 доларів (+300 доларів, +7,1%)
- Сумська – 4 500 доларів (+150 доларів, +3,5%)
- Чернігівська – 4 300 доларів (+300 доларів, +7,5%)
- Запорізька – 4 300 доларів (+200 доларів, +4,9%)
- Харківська – 4 299 доларів (-101 доларів, –2,3%)
- Кіровоградська – 3 400 доларів (-700 доларів, –17,1%)
- Миколаївська – 3 300 доларів (+100 доларів, +3,1%)
- Донецька – 3 000 доларів (-102 доларів, –3,3%)
- Херсонська – 2 800 доларів (-250 доларів, –8,2%)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські воїни на фронті отримають Mitsubishi від волонтерів. Заснований у Лондоні фонд British-Ukrainian Aid вже передав в Україну для гуманітарних цілей понад сотню автомобілів.