До войны в январе 2022 года эта часть была на уровне 41,3%. То есть, количество объявлений по бюджетным автомобилям выросло на 9%.

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Более дорогие авто, цена которых составляет от 10 до 20 тысяч долларов составили 15,6% – на 3% меньше, чем в январе 2022 года. Объявление на продажу элитных авто от 20 тысяч долларов до 50 тысяч долларов уменьшилось с 6,1% от общего количества до 5,4%.

В то же время доля автомобилей, которые стоят более 50 тысяч долларов, уменьшилась лишь на 0,1% по сравнению с 0,9% в январе-2023.


Ценовая структура подержанных легковых автомобилей на украинском рынке в январе 2023 года / Институт исследований авторынка

Средняя цена авто уменьшилась

Средняя цена подержанной легковушки в январе 2023 года уменьшилась до 5150 долларов. В январе 2022 года этот показатель был на уровне 6 тысяч долларов.

Такое подешевление автомобилей ожидаемо, поскольку большинство украинцев получают доходы в гривнах, а цены на авторынке формируются в долларах. После того как гривна девальвировала в 2022 году, за те же деньги в гривневом эквиваленте можно купить хуже авто, поэтому его продажи стали сложнее.


Динамика изменения средней цены на легковые автомобили на вторичном рынке в интернете за последний год / Институт исследований авторынка

Однако общее удешевление средней стоимости автомобиля из 15 самых популярных моделей января незначительно подешевели лишь три модели:

  • Ford Focus (на 50 долларов или –0,8%);
  • Mercedes-Benz E-Class (на 250 долларов или -4,8%);
  • Audi A6 (на 300 долларов или –5%).

На некоторые модели средняя цена выросла:

  • BMW 3 Series (на 125 долларов или +2,2%);
  • Volkswagen Passat (на 150 или 2,2%);
  • Renault Megane (на 150 или 2,3%);
  • BMW 5 Series (на 500 или 7,7%).


Динамика изменения средних цен на самые популярные модели легковых автомобилей на сайтах продаж в интернете за год / Институт исследований авторынка

Цены на легковые автомобили по областям

Самая высокая средняя стоимость легковых автомобилей в январе 2023 года зафиксирована в Киеве и области — на уровне 7000 долларов. На втором месте Закарпатская область со средней ценой 6500 долларов. На третьем месте Львовская область, где средняя цена составляет 6459 долларов.

  • Киевская + Киев – 6 999 долларов
  • Закарпатская – 6 500 долларов (+625 долларов, +10,6%)
  • Львовская – 6 459 долларов (+459 долларов, +7,6%)
  • Волынская – 6 300 долларов (+300 долларов, +5%)
  • Ровенская – 5 700 долларов (-200 долларов, –3,4%)
  • Луганская – 5 675 долларов (-825 долларов, –12,7%)
  • Ивано-Франковская – 5 600 долларов (+100 долларов, +1,8%)
  • Тернопольская – 5 460 долларов (+110 долларов, +2,1%)
  • Черновицкая – 5 200 долларов (+200 долларов, +4%)
  • Хмельницкая – 4 999 (+199 долларов, +4,2%)
  • Винницкая – 4 900 долларов
  • Одесская – 4 800 долларов (-400 долларов, –7,7%)
  • Житомирская – 4 700 долларов (-240 долларов, –4,9%)
  • Днепропетровская – 4 600 долларов (-399 долларов, –8%)
  • Полтавская – 4 550 долларов, (+50 долларов, +1,1%)
  • Черкасская – 4 500 долларов (+300 долларов, +7,1%)
  • Сумская – 4 500 долларов (+150 долларов, +3,5%)
  • Черниговская – 4 300 долларов (+300 долларов, +7,5%)
  • Запорожская – 4 300 долларов (+200 долларов, +4,9%)
  • Харьковская – 4 299 долларов (-101 долларов, –2,3%)
  • Кировоградская – 3 400 долларов (-700 долларов, –17,1%)
  • Николаевская – 3300 долларов (+100 долларов, +3,1%)
  • Донецка – 3 000 долларов (-102 долларов, –3,3%)
  • Херсонская – 2 800 долларов (-250 долларов, –8,2%)

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские воины на фронте получат Mitsubishi от волонтеров. Основанный в Лондоне фонд British-Ukrainian Aid уже передал в Украину для гуманитарных целей более сотни автомобилей.