Такое предложение выдвинул министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс. Об этом рассказала руководитель Службы государственных доходов (VID) Иева Яунземе на канале LTV, информирует 24 Канал.

Обратите внимание По поводу Leopard: главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии одновременно сделали заявление

Латвия может отправлять в Украину конфискованные авто

Служба государственных доходов в Латвии занимается продажей автомобилей, конфискованных за вождение в нетрезвом состоянии. Обычно их продают на аукционах.

Арвилс Ашераденс предложил внести поправки в закон и разрешить бесплатно передавать Украине автомобили водителей, которые конфисковали за управление в нетрезвом состоянии.

Как Латвия помогает Украине в борьбе с врагом