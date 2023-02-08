Такое предложение выдвинул министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс. Об этом рассказала руководитель Службы государственных доходов (VID) Иева Яунземе на канале LTV, информирует 24 Канал.
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Латвия может отправлять в Украину конфискованные авто
Служба государственных доходов в Латвии занимается продажей автомобилей, конфискованных за вождение в нетрезвом состоянии. Обычно их продают на аукционах.
Арвилс Ашераденс предложил внести поправки в закон и разрешить бесплатно передавать Украине автомобили водителей, которые конфисковали за управление в нетрезвом состоянии.
Как Латвия помогает Украине в борьбе с врагом
- Канада и Латвия объявили о новых пакетах военной помощи в Украине. Так, Канада передает еще 200 бронеавтомобилей, а Литва – зенитно-ракетные комплексы Stinger.
- Латвия и в этом году продолжит обучение солдат ВСУ разного уровня, планируется увеличить интенсивность обучения и научить минимум вдвое больше украинцев, как это делали в 2022 году.
- Летом бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил о том, что воздушные силы ВСУ получили от его страны 4 вертолета.
- Латвия в Киев отправила еще 10 современных автобусов и гуманитарную помощь.
- Сейм Латвии ввел фактическую запрет на выдачу виз гражданам России в связи с работой в Латвии или пребыванием в стране при удаленной работе.