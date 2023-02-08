Таку пропозицію висунув міністр фінансів Латвії Арвілс Ашераденс. Про це розповіла керівниця Служби державних доходів (VID) Ієва Яунземе на каналі LTV, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Щодо Leopard: глави МЗС Литви, Латвії та Естонії одночасно зробили заяву

Латвія може відправляти в Україну конфісковані авто

Служба державних доходів у Латвії займається продажем автомобілів, конфіскованих за водіння у нетверезому стані. Зазвичай їх продають на аукціонах.

Арвілс Ашераденс запропонував внести поправки до закону та дозволити безплатно передавати Україні автомобілі водіїв, які конфіскували за керування у нетверезому стані.

Як Латвія допомагає Україні у боротьбі з ворогом