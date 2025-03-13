Про це розповів речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі для Суспільне, передає 24 Канал. Зазначається, що його переміщення не пов’язане з подіями на Курщині.

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Генштаб прокоментував звільнення Красильникова

У Генштабі Збройних Сил України прокоментували звільнення генерал-майора Дмитра Красильникова, заявивши, що його переміщення не пов’язане з подіями на Курщині. Речник Генштабу Дмитро Лиховій уточнив, що Красильников був увільнений від командування угрупованням військ "Курськ" ще близько чотирьох місяців тому, а його звільнення з посади командувача Оперативного командування "Північ" є частиною звичайного процесу в кар'єрі військовослужбовців.

Збройні Сили цінують досвід і переміщення військовослужбовців на посади, де вони можуть бути більш ефективними, є звичним для військової кар’єри,

— сказав Лиховій.

Він додав, що наразі розглядається питання про призначення Красильникова на нову посаду з урахуванням його знань і досвіду.

Він також пояснив, що виведення Красильникова в резерв пов’язане з кардинальними змінами в системі управління ЗСУ, які передбачають переведення багатьох офіцерів на нові посади.

Дмитро Красильников був звільнений з посади командувача Оперативного командування "Північ" 7 березня. За його словами, причин звільнення йому не пояснили.

Народна депутатка Мар'яна Безугла раніше повідомила про це в ніч з 11 на 12 березня, уточнивши, що звільнення сталося попри позицію командувача Сухопутних військ Драпатого.

Красильников на запитання журналістів припустив, що звільнення не пов’язане з ситуацією на Курщині, оскільки виїхав з цього регіону ще в листопаді 2024 року.

Як повідомив сам Красильников, його наступником на посаді командувача ОК "Північ" вже призначено бригадного генерала Олексія Шандара, який до цього був заступником командувача Десантно-штурмових військ України.

