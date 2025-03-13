Об этом рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий в комментарии для Суспільне, передает 24 Канал. Отмечается, что его перемещение не связано с событиями на Курщине.

Читайте также Командующего ОК "Север" Дмитрия Красильникова уволили с должности

Генштаб прокомментировал увольнение Красильникова

В Генштабе Вооруженных Сил Украины прокомментировали увольнение генерал-майора Дмитрия Красильникова, заявив, что его перемещение не связано с событиями на Курщине. Представитель Генштаба Дмитрий Лиховой уточнил, что Красильников был освобожден от командования группировкой войск "Курск" еще около четырех месяцев назад, а его увольнение с должности командующего Оперативного командования "Север" является частью обычного процесса в карьере военнослужащих.

Вооруженные Силы ценят опыт и перемещение военнослужащих на должности, где они могут быть более эффективными, является привычным для военной карьеры,

- сказал Лиховий.

Он добавил, что сейчас рассматривается вопрос о назначении Красильникова на новую должность с учетом его знаний и опыта.

Он также пояснил, что вывод Красильникова в резерв связан с кардинальными изменениями в системе управления ВСУ, которые предусматривают перевод многих офицеров на новые должности.

Дмитрий Красильников был уволен с должности командующего Оперативного командования "Север" 7 марта. По его словам, причин увольнения ему не объяснили.

Народный депутат Марьяна Безуглая ранее сообщила об этом в ночь с 11 на 12 марта, уточнив, что увольнение произошло несмотря на позицию командующего Сухопутных войск Драпатого.

Красильников на вопрос журналистов предположил, что увольнение не связано с ситуацией на Курщине, поскольку уехал из этого региона еще в ноябре 2024 года.

Как сообщил сам Красильников, его преемником на посту командующего ОК "Север" уже назначен бригадный генерал Алексей Шандар, который до этого был заместителем командующего Десантно-штурмовых войск Украины.

