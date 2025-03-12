Так, цю інформацію Красильников підтвердив у коментарі журналістам Суспільного, інформує 24 Канал.

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Командувача ОК "Північ" Дмитра Красильникова звільнили з посади

За словами Красильникова, причини звільнення йому не пояснювали. Наказ підписали минулого тижня – 7 березня.

Зараз Красильников перебуває у батальйоні резерву.

На уточнююче питання, з чим може бути пов'язане це звільнення, Красильников заявив, що має певні припущення, проте не став їх озвучувати.

Я припускаю, але поки що не хочу про це розмовляти,

– сказав він.

Також він зазначив, що не бачив суттєвих причин для свого звільнення, зокрема ідеться про ситуацію в Курській області.

"Моя думка з цього приводу, що немає суттєвих причин для такого (звільнення, – ред.). І події на Курщині... Грубо кажучи, я з Курщини виїхав ще в листопаді (2024 року, – ред.)", – додав він.

За інформацією Красильникова, його наступником на посаді командувача ОК "Північ" вже призначили бригадного генерала Олексія Шандара, який до цього був заступником командувача Десантно-штурмових військ України.

Нагадаємо, що про звільнення Красильникова вночі з 11 на 12 березня повідомила Мар'яна Безугла на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, головнокомандувач ЗСУ Сирський звільнив Красильникова попри позицію командувача Сухопутних військ Драпатого. Цей допис Безугла робила у відповідь на свою ж публікацію про відхід українських військових з Курщини.