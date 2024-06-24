Андрій Гнатов – бригадний генерал, що у свій час керував обороною Миколаєва та Бахмута. Має низку державний нагород за свій професіоналізм. Що відомо про нового командувача Об'єднаних сил – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Для чого Україна масово знищує ППО росіян у Криму та чи допоможуть їм новітні С-500

Що відомо про Андрія Гнатова

Андрій Гнатов – бригадний генерал, з 2022 року був начальником штабу – заступником командувача військ оперативного командування "Південь". Також він командував ОУВ "Примор'я" (Одеський напрямок).

Відомо, що Гнатов закінчив Харківський інститут танкових військ. У 2016 – 2018 роках він був начальником штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти. У 2018 – 2021 роках був командиром цієї ж бригади.

У нас за основу такий постулат: "Раз морпіх – морпіх назавжди». Це стан душі, покликання, в душі ти навіки морський піхотинець. Звідси і наш девіз: "Вірні завжди". Насамперед своїм переконанням, покликанню,

– казав Гнатов в одному з інтерв'ю.

Після початку повномасштабного вторгнення Андрій Гнатов очолив оборону Миколаєва і був одним із командувачів, що відповідали за звільнення Херсонщини. Навесні 2023 року керував обороною Бахмуту, який на той момент перебував у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" під командуванням Олександра Сирського. Власне, після призначення головнокомандувачем Сирський представив Гнатова як частину своєї команди.

Андрій Гнатов став новим командувачем Об'єднаних сил / фото Міноборони

Також відомо, що Гнатов був одним із офіцерів, які формували підрозділи оновленої морської піхоти з частин, що залишили окупований Крим.

Нагороди Андрія Гнатова

Відомо, що за свою військову кар'єру генерал Андрій Гнатов отримав три державні нагороди.

Першу – медаль За військову службу України – він здобув 3 липня 2015 року. Гнатов отримав її за мужність та високий професіоналізм, виявлені у захисті України, підтримання боєздатності Військово-морських сил ЗСУ, вірність присязі.

Другою – орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – він був нагороджений 21 серпня 2020 року. Зазначається, що її вручили за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність та професіоналізм, виявлені під час бойових дій.

Третю – Хрест бойових заслуг – Гнатів отримав після початку повномасштабного вторгнення, 27 липня 2022 року. Причина – визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі.

Варто вказати, що звання бригадного генерала Андрій Гнатов отримав місяць до цього – 17 червня 2022 року. Володимир Зеленський особисто вручив захиснику шеврон, коли перебував у Миколаєві.

Андрій Гнатов отримує шеврон від Зеленського / фото з відкритих джерел