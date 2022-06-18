Про це свідчить указ президента Зеленського від 17 червня.

До речі Без анонсу: Зеленський приїхав у Миколаїв

Хто такий Андрій Гнатов

Це український офіцер. З 2018 по 2021 рік був командиром 36 окремої бригади морської піхоти. Перед тим, у 2016 – 2018 роках, був начальником штабу.

Гнатов також має інші нагороди. Наприклад, медаль "За військову службу Україні". У 2015 році йому вручили її за мужність і високий професіоналізм. Також офіцер має орден Богдана Хмельницького III ступеня, який отримав 21 серпня 2020 року.

Візит Зеленського до Миколаєва

Указ про нагороду Гнатова Зеленський підписав у межах неанонсованого візиту до Миколаєва. Крім того, президент вручив державні нагороди представникам місцевої влади: орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагородили голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, а орденом "За мужність" ІІІ ступеня – мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Зеленський 18 червня раптово приїхав до Миколаєва разом із командою Офісу. Провели нараду з місцевою владою. Голова ОП Андрій Єрмак розповів, про що говорили:

про відновлення водопостачання Миколаєва. Воно вже кілька місяців ускладнене через обстріл російських окупантів. Єрмак зазначив, що це головне.

про ситуацію у сільському господарстві регіону. Важливим процесом є збір цьогорічного врожаю. Тут багато залежить від наявності приміщень для збереження зернових та формування нових логістичних шляхів.

Обговорили загрози з суходолу, з моря та з боку невизнаного Придністров’я, а також розглянули ситуацію на острові Зміїний.

про матеріально-технічне забезпечення окремого угрупування військ "Примор’я" та його оборонні потреби.

Також Зеленський у Миколаєві відвідав лікарню швидкої допомоги. Напередодні професійного свята медиків президент подякував лікарям за їхню непросту роботу. Глава держави наголосив, що це героїчні люди з великим і добрим серцем.

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