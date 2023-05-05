Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, росіяни в Криму зараз усіма силами намагаються зберегти стратегічні військові об'єкти.

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На півострові росіяни переважно думають про те, як їм захиститися, зауважив Барієв. Спочатку зводили оборонні споруди на півночі, тепер починають укріплювати південь.

В Судаку та Алушті росіяни продовжують мінувати узбережжя та зводити фортифікаційні споруди, хоча там до цього не було жодних вибухів.

Росіяни бояться контрнаступу та нової "бавовни"

За словами представника Меджлісу, росіяни в Криму очікують, що український контрнаступ може розпочатися зокрема і з моря.

Я не надто тямлюся у військовій справі, але я вважаю, що зараз паніка росіян все ж таки є,

– додав мовець.

Ба більше, цивільні повідомляли, що росіяни після вибухів у Севастополі почали перекидати кораблі Чорноморського флоту з Севастополя в Новоросійськ або й на інші бази.

Зараз росіяни роблять все можливе для того, аби захистити нафтобазу у Феодосії, адже вона також дуже потужна, зауважив Барієв. Отож вони запроваджують внутрішні нормативні акти для посилення охорони нафтобази, адже бояться нових прильотів.

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Що відомо про підготовку до контрнаступу