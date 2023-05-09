Він погодився, що українські воїни на полі бою не раз перевершували очікування, однак Заходу потрібно залишатися реалістами щодо результатів контрнаступу ЗСУ. На цьому міністр закордонних справ наголосив під час свого візиту у вівторок до Вашингтона.

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Не голлівудський фільм

Міністр закордонних справ Великої Британії наголосив, що розраховує на "дуже хороші дії від українських захисників, оскільки вони завжди перевершували його очікування". Однак, на жаль, реальне життя – "не голлівудський фільм", тож він попередив не покладати надто великих надій на майбутню операцію.

Ми маємо бути реалістами. Це реальний світ, це не голлівудський фільм,

– сказав Клеверлі.

Відтак, за словами Джеймса Клеверлі, Україні необхідно надавати більше допомоги для війни з Росією та перемоги над країною-окупанткою.

Україні потрібна допомога Заходу

Джеймс Клеверлі підкреслив, що попри звитяги воїнів України та очікування цивілізованого світу, швидкого прориву може і не відбутися. Відтак він закликав не зупинятися у допомозі Україні.

Вони продемонстрували себе дуже, дуже ефективними захисниками своєї країни, але ми маємо визнати, що простого, швидкого, рішучого прориву може і не бути,

– підкреслив Джеймс Клеверлі, виступаючи в Атлантичній раді.

Відтак глава МЗС Великої Британії закликав країни Заходу мати рішучість чинити правильно незалежно від того, як розвиватиметься великий контрнаступ України.А також незалежно від "ескалаційних слів" російських чиновників, зокрема, самого Путіна.

"Якщо ми цього не зробимо, те, що поставлено на карту, матиме величезне значення", – додав Джеймс Клеверлі.

Варто зауважити, що раніше глава МЗС Великої Британії зауважив, що дуже важливо взяти на себе довгострокові зобов’язання перед Україною. Адже "якщо ми дамо світові сигнал, що у нас є лише 18 місяців стійкості, то ми створимо набагато більш небезпечне середовище для майбутнього".