Володимир Зеленський попросив не очікувати деокупації всієї України під час майбутнього контрнаступу ЗСУ. Проте він анонсував для окупантів "неприємний сюрприз".
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Зеленський відреагував на плітки довкола плану контрнаступу ЗСУ
Західні журналісти намагаються дізнатися подробиці плану майбутнього контрнаступу ЗСУ. Володимир Зеленський сказав, що не може відкривати таку інформацію. Адже це підготує ворога. А хочеться, щоб це був неприємний сюрприз для росіян.
Зеленський додав, що підхід буде простим і що українські захисники зроблять усе, щоб змусити російських загарбників втекти.
Думаю, ми досягнемо відповідного результату. Але сказати, що відразу після цього контрнаступу буде відновлено повний суверенітет України, я поки що цього сказати не можу, тому що це війна,
– наголосив президент.
Чому Україна зараз не йде в контрнаступ
- Володимир Зеленський сказав, що Україні потрібно більше часу для контрнаступу ЗСУ. Глава держави повідомив, що ми чекаємо на відповідну бронетехніку, яка йде частинами.
- Він додав, що якщо Україна піде в контрнаступ зараз, він буде успішним. Проте ми втратимо багато людей. Тому потрібно ще почекати, поки стане більше необхідного озброєння.
- Тим часом у США та НАТО вважають інакше. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ЗСУ готові до контрнаступу. А держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна отримала всі необхідні ресурси, зокрема зброю, для контрнаступу.