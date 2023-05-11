Зеленський запевнив, що ЗСУ робитимуть все, щоб росіяни втекли, але все залежатиме від духу українців.

До речі Зеленський пообіцяв росіянам "неприємний сюрприз" під час контрнаступу

Результат точно буде

За словами президента, чим потужнішими ми будемо в контрнаступі, тим далі окупанти тікатимуть. Це найголовніше.

Я не можу вам сказати, куди конкретно ми дійдемо в контрнаступних діях,

– сказав Зеленський.

Він додав, що українське керівництво має багато різних кроків. Певного результату бійці досягнуто, проте президент не може гарантувати, що одразу після цього контрнаступу буде повністю відновлено суверенітет України.

Потрібно більше часу

Раніше Зеленський теж попереджав, щоб українці не очікували на повну деокупацію територій під час цього контрнаступу. Президент пообіцяв неприємний сюрприз для росіян.

Глава держави зазначив, що Україні потрібно більше часу для контрнаступу ЗСУ. Ми чекаємо на відповідну бронетехніку, яка йде частинами. За совами Зеленського, якщо розпочати контрнаступ зараз, він буде успішним. Однак ми втратимо багато. Потім треба ще зачекати.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також говорив, що ЗСУ готують наступ на одному з напрямків, але для широких операцій потрібно більше озброєнь.