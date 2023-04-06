Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк впевнений, що Росія має програти у війні, щоб занулити зокрема бажання таких "лібералів" розмовляти зверхньо зі світом. Про це він розповів 24 Каналу.

Дивіться також Перспектива поразки зростає, – у Британії заявили, що Путін став жертвою гордині

Наша вимога – створення демілітаризованої зони

Подоляк наголосив, що немає кордонів 24 лютого, є лише кордони України 1991 року, які визнані усім світом.

Ця агресивна війна має негативні наслідки для усієї світової спільноти. І вона має завершитись поверненням територіальної цілісності і суверенітету Україні,

– зауважив він.

Радник голови ОП підкреслив, що не існує "окупованих" Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму. Є "окуповані території України", які мають бути звільнені.

"У нас немає жодних думок про Бєлгородську область, наша єдина вимога – створення демілітаризованої зони, щоб на відстані 50 – 100 кілометрів не стояло жодної військової техніки Росії", – відзначив Подоляк.

Михайло Подоляк спрогнозував, як має закінчитись війна: дивіться відео

Цікавлять лише кордони 1991 року

Співрозмовник зауважив, що українці ментально різні з громадянами країни-агресорки.

Ми хочемо бути вільними, мати відкриті кордони, мандрувати, жити в технологічному просторі. А росіяни хочуть жити в таборах, де є вертухаї і наглядачі, які говорять, як, що і коли робити,

– впевнений він.

Україну цікавлять лише кордони, які були станом на 1991 рік, тому що саме вони гарантують головний безпековий контур України.

Він додав, що єдиною ключовою гарантією безпеки для України стане трансформація Росії, коли вся їхня "еліта" зникне, а до влади прийдуть інші люди, ліберальні сили, які поважають свободу інших країн та людей.

Україна продовжує готуватись до контрнаступу