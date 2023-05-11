Зеленский заверил, что ВСУ будут делать все, чтобы россияне сбежали, но все будет зависеть от духа украинцев.

Кстати говоря Зеленский пообещал россиянам "неприятный сюрприз" во время контрнаступления

Результат точно будет

По словам президента, чем мощнее мы будем в контрнаступлении, тем дальше оккупанты будут убегать. Это самое главное.

Я не могу вам сказать, куда конкретно мы дойдем в контрследующих действиях,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что украинское руководство имеет много разных шагов. Определенный результат бойцы достигнут, однако президент не может гарантировать, что сразу после этого контрнаступления будет полностью восстановлен суверенитет Украины.

Требуется больше времени

Ранее Зеленский тоже предупреждал, чтобы украинцы не ожидали полной деоккупации территорий во время этого контрнаступления. Президент пообещал неприятный сюрприз для россиян.

Глава государства отметил, что Украине нужно больше времени для контрнаступления ВСУ. Мы ждем соответствующую бронетехнику, которая идет по частям. По совам Зеленского, если начать контрнаступление сейчас, оно будет успешным. Однако мы потеряем многое. Потом нужно еще подождать.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также говорил, что ВСУ готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций требуется больше вооружений.