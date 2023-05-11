В інтерв'ю Володимир Зеленський пояснив, чому Україна не повідомляє про свої втрати. Він зазначив, що відповідне рішення ухвалили спільно з військовими.

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Усі цифри фіксуються

Глава держави також зауважив, що фіксується кожна втрата України у війні проти Росії. За його словами, для нашої країни важлива кожна людина.

Є інформація, якою ми не ділимось. Це наше спільне рішення всіх військових. У нас все фіксується, кожна людина важлива, і є всі цифри. Є, на жаль, смерті, є, на жаль, жертви, є на жаль, поранені,

– зазначив президент.

Він підкреслив, що Україні не все одно, скільки людей зазнали поранень на фронті, і скільки загинули. Також у нас є дані щодо кількості полонених, яких Кремль утримує у себе. Попри це, Володимир Зеленський додав, що влада надалі приховуватиме інформацію щодо втрат на війні проти Росії.

Цінність людського життя безпосередньо пов'язана і з контрнаступом. Володимир Зеленський пояснив журналістам, чому Україна досі його не розпочала.

Україна хоче мінімізувати втрати

Президент підкреслив, що наші військові фізично та морально налаштовані на проведення контрнаступу. Але є одне "але": їм бракує озброєння. Серед іншого – бронетехніки, яка до нас надходить партіями, а не відразу.

Глава держави навіть припустив, що негайний контрнаступ був би успішним для ЗСУ. Але якби його таки проводили зараз, то полягло б значно більше захисників України.

З (тим, що ми вже маємо – 24 Канал) ми можемо рухатися вперед і, я думаю, досягнемо успіху. Але ми втратимо багато людей. Я гадаю, що це неприйнятно. Тож нам треба почекати. Нам все ще потрібно трохи більше часу,

– пояснив він журналістам.

Президент упевнено додав, що наші захисники можуть провести контрнаступ. Водночас він зауважив, що необхідно ще трохи часу, щоб отримати максимальний результат з мінімальними втратами.