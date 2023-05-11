Спілкуючись з журналістами, президент України Володимир Зеленський спрогнозував, коли наша держава здобуде перемогу над ворогом. На його думку, це станеться до виборів президента США у 2024 році.

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Вибори президента США його не лякають

Президент України відкинув побоювання, пов'язані з можливою втратою підтримки з боку США. Це може статися у випадку, якщо на виборах 2024 року перемогу здобуде не Джо Байден, який обіцяв підтримувати нашу державу до переможного кінця.

Глава держави підкреслив, що Україна продовжує отримувати двопартійну підтримку в Конгресі США.

Хто знає, де ми будемо (коли відбудуться вибори – 24 Канал)? Я вірю, що до того часу ми переможемо,

– зазначив він.

Зауважимо, що вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Це будуть вже 60-ті за ліком виборчі перегони, під час яких обиратимуть главу держави. Спочатку оберуть колегії виборників. Вони ж через 41 день, у грудні 2024 року, голосуватимуть як за президента, так і за віцепрезидента США.

В тому ж інтерв'ю Володимир Зеленський пояснив, чому Україна ще не почала контрнаступ. Він назвав умову, яка завжди була у пріоритеті нашої держави.

Україна не готова ризикувати своїми людьми

Глава держави зазначив, що фізично та морально наші військові готові до проведення контрнаступу. Водночас нашим захисникам усе ще бракує зброї, зокрема, бронетехніки, яка надходить до нас партіями.

Президент висловив припущення, що якби ЗСУ зараз пішли у наступ, то він був би успішним. Водночас полягло б більше захисників нашої держави.

З (тим, що ми вже маємо – 24 Канал) ми можемо рухатися вперед і, я думаю, досягнемо успіху. Але ми втратимо багато людей. Я гадаю, що це неприйнятно. Тож нам треба почекати. Нам все ще потрібно трохи більше часу,

– пояснив він журналістам.

Володимир Зеленський впевнено заявив, що наші захисники можуть наступати. Але знадобиться ще трохи часу, щоб зробити це максимально результативно.