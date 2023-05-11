Общаясь с журналистами, президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал, когда наше государство одержит победу над врагом. По его мнению, это произойдет до выборов президента США в 2024 году.

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Выборы президента США его не пугают

Президент Украины отбросил опасения, связанные с возможной потерей поддержки со стороны США. Это может произойти в случае, если на выборах 2024 года победу одержит не Джо Байден, который обещал поддерживать наше государство до победного конца.

Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает получать двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

Кто знает, где мы будем (когда состоятся выборы – 24 Канал)? Я верю, что к тому времени мы победим,

– отметил он.

Заметим, что выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будет уже 60-я по счету избирательная гонка, во время которой будут выбирать главу государства. Сначала изберут коллегии избирателей. Они же через 41 день, в декабре 2024 года, будут голосовать как за президента, так и за вице-президента США.

В том же интервью Владимир Зеленский объяснил, почему Украина еще не начала контрнаступление. Он назвал условие, которое всегда было в приоритете нашего государства.

Украина не готова рисковать своими людьми

Глава государства отметил, что физически и морально наши военные готовы к проведению контрнаступления. В то же время нашим защитникам все еще не хватает оружия, в частности, бронетехники, поступающей к нам партиями.

Президент высказал предположение, что если бы ВСУ сейчас пошли в наступление, то оно было бы успешным. В то же время полегло бы больше защитников нашего государства.

С (тем, что мы уже имеем – 24 Канал) мы можем двигаться вперед и, думаю, добьемся успеха. Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени,

– объяснил он журналистам.

Владимир Зеленский уверенно заявил, что наши защитники могут наступать. Но потребуется еще немного времени, чтобы сделать это максимально результативно.