Істерика Пригожина не зупиняється. Раніше він почав верещати про те, що ЗСУ вже начебто розпочали контрнаступ біля Бахмута.

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Ватажок вагнерівців заявив, що російські військові просто тікають з позицій. До слова, ще 10 травня "кухар Путіна" бідкався, що вагнерівців можуть оточити в Бахмуті.

Тепер же він наголосив: події розгортаються по найгіршому з можливих сценарію для Росії. Країна-терористка зазнає колосальних втрат та не може реалізувати жодну зі своїх цілей. Чим далі – тим гірше для Росії.

Ситуація на флангах складається за найгіршим із прогнозованих сценаріїв,

– бідкається Пригожин.

Що відбувається біля Бахмута

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські воїни продовжують героїчні бої за Бахмут. Зокрема, на окремих ділянках Бахмутського напрямку ворог відступив на 2 кілометри. Українські герої дають відсіч російським окупантам та не дають ворогу просунутися.

Сирський відзначив зусилля герої 3-ї окремої штурмової бригади, яка завдала потужного удару загарбникам.