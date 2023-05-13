Очільник ОВА розповів, що в області була загроза атаки дронами-камікадзе. Про це інформує 24 Канал.
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Що відомо про вибухи на Львівщині
Відбій повітряної тривоги на Львівщині оголосили близько 07:09. Зауважимо, що перед цим Максим Козицький попросив жителів утриматися від поширення неправдивої інформації про вибухи.
Була загроза атаки ворожими дронами-камікадзе. У Львівській області спокійно. Звуки вибухів, які чули у різних районах нашої області, – це відлуння роботи ППО в іншій області,
– зазначив очільник ОВА.
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