Офіційної інформації стосовно гучних звуків, які чули львів'яни, поки не було. Про це інформує 24 Канал.
Дивіться також У Хмельницькому пролунала серія вибухів
На Львівщині повітряна тривога / Скриншот
На Львівщині вранці 13 травня оголосили повітряну тривогу. Під час неї у місті та області чули звуки, схожі на вибухи.
Офіційної інформації стосовно гучних звуків, які чули львів'яни, поки не було. Про це інформує 24 Канал.
Дивіться також У Хмельницькому пролунала серія вибухів
На Львівщині повітряна тривога / Скриншот