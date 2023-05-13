Официальной информации о громких звуках, которые слышали львовяне, пока не было. Об этом сообщает 24 Канал.

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Во Львовской области воздушная тревога / Скриншот