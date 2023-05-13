Официальной информации о громких звуках, которые слышали львовяне, пока не было. Об этом сообщает 24 Канал.
Смотрите также Во Львове слышали звуки взрывов, в регионе объявили воздушную тревогу
Во Львовской области воздушная тревога / Скриншот
Во Львовской области утром 13 мая объявили воздушную тревогу. В это же время в городе и области слышали звуки, похожие на взрывы.
Официальной информации о громких звуках, которые слышали львовяне, пока не было. Об этом сообщает 24 Канал.
Смотрите также Во Львове слышали звуки взрывов, в регионе объявили воздушную тревогу
Во Львовской области воздушная тревога / Скриншот