Официальной информации о громких звуках, которые слышали львовяне, пока не было. Об этом сообщает 24 Канал.

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05:52 Monitor пишет, что продолжаются звуки взрывов во Львовской области. Цели еще находятся на Западе.

05:36 Воздушная тревога продолжается.

Во Львовской области воздушная тревога / Скриншот