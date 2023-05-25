В Украине воздушную тревогу объявили 24 мая около 23:30. Сначала сирены прозвучали в Черниговской области, а затем распространились и на другие северные области, сообщает 24 Канал.

Киев атаковали "Шахедами"

В сети сообщают, что в Киевской области раздаются мощные взрывы. Местные власти заверили, что украинские защитники работают над уничтожением вражеских дронов.

В Киевской области опасность применения враждебных БПЛА. Силы ПВО уже работают. Находитесь в укрытии до окончания воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности и родных,

– заявили в Киевской ОВА.

В Офисе Президента также призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Впоследствии в КМВА сообщили, что на подступах к Киеву работает ПВО. Украинцев призвали находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Около 02:00 в сети начали появляться сообщения о взрывах Киевской области. По сообщениям пользователей, вероятно, работает ПВО.

В КМВА объяснили, почему постоянно атакуют столицу

Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов объяснил, что россияне раздражаются из-за успешной работы украинских защитников . По его словам, россияне пытаются поразить средства противовоздушной обороны, предоставленные Украине Западом. Они видят, что работа их "Шахедов", крылатых и баллистических ракет оказалась бесполезной.

"Это звучит банально, но нужно об этом напомнить – если ракету сбивают в воздухе, то она не распадается на молекулы, а обломками летит на землю. Почему сбивают над столицей? Силы обороны не могут встречать ракеты и "Шахеды" на границе, ведь ПВО должно быть сосредоточено вокруг важных объектов, а таким объектом является Киев", – заявил Шаманов.

Россияне стали чаще атаковать "Шахедами"