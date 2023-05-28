У міськраді нагадали, що робити у разі пошкодження майна внаслідок ворожих атак. Зокрема, у пригоді стане Дія.

До теми 54 дрони та вибухи в Києві і Житомирі: все про наймасштабнішу атаку "Шахедами"

"Шахеди" пошкодили будинки у Житомирі

У Житомирській міськраді повідомили, що після сьогоднішньої тривоги у місті є пошкодження. Переважно це місця загального користування багатоквартирних будинків. Зокрема, у сходинкових прольотах повилітало скло.

Відповідно до Закону України №2923-IX "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України":

Якщо пошкоджено вікна чи двері у приватній оселі, слід зареєструватися у Дії за програмою "єВідновлення". Після цього варто чекати засідання комісії та виділення коштів.

Якщо пошкоджені місця загального користування, є два варіанти: У Дії реєструється будь-який співвласник багатоквартирного будинку для отримання відшкодування пошкодженого об'єкта спільної власності. Замовляється експертна оцінка пошкоджень від юридичної особи – ОСББ або управляючої компанії. Після цього варто звернутися до ЦНАПу для фінансування виконання робіт.



Станом на 17:00 28 травня є пошкодження за адресами:

Космонавтів, 56;

Тутковського, 15;

Чуднівська, 100;

Площа Польова, 15, 13;

Кибальчича, 6;

Вітрука, 33, 57, 42/7, 47;

Перемоги, 4;

Вокзальна, 20, 22, 24;

Бердичівська, 30, 41, 85, 87;

Льва Толстого, 30;

Селецька, 21;

Корольова, 50;

Кондратюка, 7;

Ріхтера, 46.

Якщо вашого будинку немає у переліку, варто звернутися до управителів або голів ОСББ. Номер телефону для отримання консультацій: 41-39-19

Важливо! Заклади освіти та заклади охорони здоров'я, де є пошкодження дверей та вікон, працюють у штатному режимі. Лише учні ліцею № 25, які тимчасово вчаться у ліцеї № 33, відзавтра вчитимуться дистанційно.

Масована атака "Шахедами" 28 травня: коротко