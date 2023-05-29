Около 00:40 29 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога. Оккупанты запустили на столицу БПЛА "Шахед".

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В Киеве взрывы – работает ПВО

Ночью в 0:58 в Киевской области раздались звуки взрывов. В КМВА сообщили, что на подступах к Киеву работает ПВО Людей призывали находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

В ОВА добавили, что россияне атаковали область беспилотниками и подчеркнули не снимать работу ПВО и не выкладывать ее в сеть.

В области опасность применения враждебных БПЛА. Силы противовоздушной обороны уже действуют. Ни при каких обстоятельствах не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть. Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги. Берегите себя и близких!,

– заявили в ОВА.

А после 3 ночи в Киев долетели российские ракеты, силы ПВО начали работать еще активнее. В 03.15 мэр города Виталий Кличко, в частности, сообщил следующее: "Взрыв в Голосеевском районе столицы. Все службы следуют на место. Подробности – со временем. Будьте в укрытиях!"

Мэр столицы также добавил, что слышны и другие взрывы, есть и сбития.

Нова информация от официальных лиц была следующей:

03:50. О взрыве в Подольском районе столицы сообщил мэр Кличко: "Экстренные службы выехали на место. Предварительно, в результате падения обломков загорелся частный дом". По его словам, еще есть вызов с сообщением о взрыве в Святошинском районе.

В КМВА добавили, что в Голосеевском районе упали обломки в одном из дворов: "Есть пострадавшие. Экстерные службы на месте. Информация уточняется".

Ночью воздушную тревогу объявили по всей Украине

В ночь на 29 мая по всей Украине была объявлена ​​воздушная тревога. В Киеве, Одессе и Винницкой области официально сообщили о том, что враг атакует беспилотниками, а в регионах работает ПВО.