Об этом 24 Каналу сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. В то же время он обещал передать благодарность от измученных ночными обстрелами украинцев "кому нужно".

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"Это не мы, это они сами по себе. Но благодарность я передам при первой возможности", – сказал Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, что российские обстрелы направлены на уничтожение именно гражданских объектов. Однако у Украины достаточно средств ПВО, чтобы обезвредить практически все вражеские воздушные цели.

"24 февраля мы даже мечтать не могли, что у нас будут Patriot, сбивающие "Кинжалы", и другие средства поражения", – добавил Данилов.

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