Об этом 24 Каналу сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. В то же время он обещал передать благодарность от измученных ночными обстрелами украинцев "кому нужно".
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"Это не мы, это они сами по себе. Но благодарность я передам при первой возможности", – сказал Данилов.
Данилов об атаке неизвестных беспилотников в Москве: смотрите видео
Россия продолжает обстреливать украинские города
Секретарь СНБО отметил, что российские обстрелы направлены на уничтожение именно гражданских объектов. Однако у Украины достаточно средств ПВО, чтобы обезвредить практически все вражеские воздушные цели.
"24 февраля мы даже мечтать не могли, что у нас будут Patriot, сбивающие "Кинжалы", и другие средства поражения", – добавил Данилов.
Дроновая атака на Москву: коротко
- Утром 30 мая в Москве началась массовая паника из-за атаки неизвестных беспилотников. В частности, россияне сообщили о взрыве в квартире на 25 этаже жилой многоэтажки на улице Атласова. Еще один дрон якобы атаковал дом на улице Профсоюза.
- Россияне ожидаемо обвинили во всем Украину. Владимир Путин даже стал угрожать Украине "ответом", вспоминая об атаке неизвестных беспилотников на Москву.
- Украина воздержалась от конкретных заявлений. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что россияне сами себя довели до такого состояния.
- Учитывая свою неосведомленность и отсутствие информационной гигиены, россияне опубликовали множество видео и фото инцидента, которые могут изрядно сыграть на руку украинской стороне в будущем.