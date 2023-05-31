"Прикрывала" Афипский завод зенитная бригада с "Бук-М3", полученными в 2020 году. В России убеждали, что это оружие способно поражать и самолеты, и вертолеты, а также крылатые ракеты и гиперзвуковые цели. Впрочем, прошел эту "мощную" защиту обычный дрон-камикадзе.
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Что известно о защите Афипского НПЗ
Афипский нефтеперерабатывающий завод расположен в 15 километрах от Краснодара и в 300 километрах от линии фронта. Защита этого завода – приоритетная для России, ведь его мощность составляет 6,25 миллиона тонн нефти в год. Также совсем недавно, в 2019 году, НПЗ модернизировали и вложили в него около 1,7 миллиарда долларов.
Где расположен Афипский НПЗ на карте
Защищает завод 90-я зенитная бригада. Ранее им заменили ЗРК "Бук" новыми, модернизированными "Бук-М3".
Российские СМИ, когда писали о новом вооружении, утверждали, что Кавказ и Черное море прикроют одной из самых современных в мире систем ПВО. Более того, хвастались, что в войсках "Бук-М3" даже получил неофициальное прозвище "зенитный робот".
Но трижды зенитная бригада даже с модернизированным вооружением не справилась с работой, ведь противовоздушную оборону завода проходят даже беспилотники. В результате удара по заводу, случившемуся 31 мая, на одной из установок по перегонке мазута образовался пожар.
Напомним, что в последние месяцы неизвестные беспилотники ударили еще и по Таманскому перегрузочному комплексу, Ильскому нефтеперерабатывающему заводу и по крупнейшему нефтеперевальному терминалу во временно оккупированном Крыму.
Неизвестные беспилотники в России: последние новости
- БПЛА "атаковали" Москву 30 мая. Правда, сколько их было, пока неизвестно, ведь пропагандисты сами запутались в цифрах. В частности, российские СМИ сообщили о 32 дронах, но впоследствии в "министерстве войны" России отчитались только о 8 сбитых беспилотниках.
- В России сразу же обвинили Украину, несмотря на то, что в Офисе Президента отрицали причастность ВСУ к "хлопку" в Москве. Путин по этому случаю выбрался из бункера и рассказал, что Украина якобы провоцирует оккупантов на "ответные действия".
- Тем временем Данилов заявил, что Украина не имеет отношения к "атаке", но благодарность всем привлеченным лицам он передаст.