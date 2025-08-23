Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 24 серпня?

Синоптики прогнозують, що у неділю вночі у західних та східних областях, а вдень повсюди, окрім Сходу, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози.

Вітер цього дня буде переважно північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Нічна температура вночі опуститься до 8 – 13 градусів тепла, лише на півдні та південному сході буде до 17.

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 21 – 26 градусів тепла, а от у західних та північних областях буде прохолодніше – 15 – 20 градусів.

Погода на 24 серпня / Карта Укргідрометцентру