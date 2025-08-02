Та чи можлива рання осінь, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Читайте також Синоптикиня сказала, якою буде погода у серпні: чи чекати сильної спеки й багато дощів

Чи буде рання осінь у 2025 році?

Представниця Укргідрометцентру відповіла, коли зазвичай настає метеорологічна осінь, і чи можливо, що цього року вона буде ранньою.

Навряд чи. Бачимо, що в нас такий досить високий температурний фон зберігається, особливо в південно-східних областях. Навіть не знаю, чи вона настане в ті терміни, що зазвичай настає для тих областей,

– зазначила Наталія Птуха.

Також додала, якщо говорити про температурні показники, то метеорологічна осінь в Україні настає тоді, коли середньодобова температура повітря кілька днів поспіль вже утримується нижчою за +15 градусів.

Поки такого не очікуємо,

– наголосила Наталія Птуха.

Цікаво, що минулого року в частині областей метеорологічне літо тривало практично до першої декади жовтня. Однак чи буде так само цього року, – складно спрогнозувати й поки що зарано.

Представниця Укргідрометцентру пояснила, що ладно сказати, бо рік на рік не приходиться. Тобто те, про що фахівці можуть говорити, – це прогноз на найближчі 10 діб, а також середньомісячні показники на наступний місяць.

А коли саме прийде метеорологічна осінь, – складно сказати, тому що процеси можуть бути різні. Може бути затік холоду, а може продовжуватися спека. Зараз сказати це і передбачити неможливо,

– підкреслила Наталія Птуха.

Дізнайтеся також В яких областях будуть дощі та грози, а де – знову спека: погода на початок серпня

До слова, очікується, що середньомісячна температура у серпні буде в межах +20 – +26 градусів, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму.

"У принципі, це стандартно для серпня і липня останніх років: вони завжди найспекотніші", – констатувала Птуха.

Додала, що в західних областях середньомісячна температура +17 – +20 градусів, що в межах норми, якраз-таки близько до неї.