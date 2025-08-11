Из-за этого отопительный сезон в Украине может значительно сократиться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью участницы IPCC и члена Национальной академии наук США Светланы Краковской с журналистом Алексеем Сухановым.

Как измениться погода в Украине до 2040 года?

Светлана Краковская рассказала, что к 2040 году зимы в Украине будут все более теплыми, а снег станет редким явлением. К этому времени средняя температура в январе – феврале повысится.

Например, в Харькове во время холодных месяцев будет 4 – 6 градусов мороза, а в Киеве и Львове – 0 – 2 ниже нуля. Между тем в Одесской области ожидают плюсовые температуры. А вот в горных регионах морозы будут, и этот регион станет относительной зоной холода.

По словам Краковской, теплее будет во многих других областях, в частности в Киеве и области.

Почему подогревает Киев, каким будет центром тепла? Из-за того, что город застроен, с асфальтом и со зданиями, которые нагреваются от солнца и даже зимой это очень хорошо видно,

– объяснила климатолог.

Она также добавила, что кое-где в Украине до 2040 года климатическая весна будет наступать уже в конце января. Это прежде всего касается Крыма и Одесской области.

А в Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях весна будет приходить в феврале.

А осень на указанных территориях может заканчиваться в декабре. Таким образом, зимы может и не быть.

Также она добавила, что на климат влияет война:

Использование оружия – это взрывы, а во время них определенные вещества попадают в атмосферу и ее загрязняют и являются парниковыми газами и соответственно они истощают наш общий карбоновый бюджет.

Кроме того, во время боевых действий выгорают леса, а затем перестают быть поглотителями парниковых газов.