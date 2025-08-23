Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Якою буде погода на вихідних, 23 – 24 серпня?

У вихідні, 23 – 24 серпня, в Україні спостерігатиметься мінлива погода. Йтимуть дощі, в окремих районах значні. Подекуди також грози та шквалисте посилення вітру.

Окрім того, починаючи з Заходу й Півночі, буде поширюватися холодна повітряна маса.

Призведе до зниження температури повітря в середньому на 5 – 8 по всій країні,

– зазначив метеоролог.

У суботу, 23 серпня, у західних областях прохолодно. Істотні опади не очікуються. Вночі та вранці подекуди можливий туман. Вітер західний / північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Уночі +7 – +12 градусів, удень +18 – +23, на Вінниччині до +26 градусів.

У північних областях також без істотних опадів, тільки на Сумщині подекуди помірні дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі +10 – +15, удень +19 – +24 градуси.

У центральних областях переважно буде хмарна й дощова погода. Вночі подекуди значні дощі. Також можливі окремі грози. Вітер уночі змінних напрямків, удень північний, 7 – 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі +14 – +19, удень +20 – +25 градусів.

У південних областях і Криму вночі та вранці грозові дощі, подекуди сильні зливи та шквали, 17 – 22 метри на секунду. Удень можливі опади у Криму та Приазов'ї. У решті областей переважно сухо. Вітер уночі змінних напрямків, 5 – 10 метрів на секунду, удень північно-західний, 9 – 14, подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Уночі +16 – +21 градус, удень +22 – +27, у Криму та Приазов'ї місцями до +30.

У східних областях вранці та вдень дощі, подекуди з грозами. Вітер змінних напрямків, 5 – 10 метрів на секунду, під час грози поривчастий. Вночі +13 – +18 градусів, удень +20 – +26, на Донбасі +29 – +34.

У неділю, 24 серпня, на Заході вночі подекуди, удень по всій Україні невеликі короткочасні дощі, місцями грози і дрібний град. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі +6 – +12, удень +17 – +22.

На Півночі вночі без опадів, подекуди можливий слабкий туман. Удень невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер західний, північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +8 – +13, удень +18 – +23.

У центральних регіонах вночі без опадів, можливий слабкий туман. Удень подекуди короткочасні дощі, також можливі грози та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі +11 – +16, удень +21 – +26 градусів.

На Півдні без істотних опадів. Уночі вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, увдень північно-західний, 7 – 12. У другвй половині дня можливі пориви до 20 метрів на секунду. Вночі +13 – +18, удень +24 – +29 градусів.

На Сході переважатиме погода без опадів. Тільки на Харківщині у другій половині дня короткочасні дощі, подекуди шквали. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі +10 – +15, удень +23 – +28 градусів.