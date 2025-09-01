Упродовж тижня очікується переважно суха і тепла погода під впливом антициклону, повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Якою буде погода цього тижня?

На початку тижня малоактивні атмосферні фронти принесуть на територію деяких областей нашої країни невеликі грозові дощі. Однак невдовзі опади покинуть Україну – до кінця тижня зберігатиметься малохмарна та суха погода.

Температура буде на 3 – 5 градусів вище за норму. Найбільш спекотно буде на півдні та заході України – стовпчики термометрів перевищуватимуть позначку у 30 градусів.

У понеділок, 1 вересня, короткочасні дощі з грозами пройдуть вночі на Одещині, а вдень у центральних регіонах та на Харківщині. На заході вранці спостерігатиметься туман. Температура вдень сягатиме +26…+31, у східній частині +32…+37.

У вівторок, 2 вересня, дощитиме вже вночі місцями на Лівобережжі країни, а вдень у Приазов'ї та на Донбасі. Температура коливатиметься в межах +26…+31, у південних та східних областях +29…+34.

У середу, 3 вересня, під впливом виступу антициклону з півночі по всій Україні очікується малохмарна погода, без опадів. Вдень позначки термометра покажуть +25…+30, у південно-західній частині та на Закарпатті +30…+33.

У четвер, 4 вересня, й далі пануватиме антициклон, тому опадів не прогнозується. Температура повітря вдень сягатиме +25…+30, у південно-західних областях місцями +31…+34.

У п'ятницю, 5 вересня, на фоні області підвищеного атмосферного тиску по всій території України утримається помірно тепла та суха погода, без опадів. Вдень повітря прогріється до +25…+30, на півдні та заході країни +28…+33.

У суботу, 6 вересня, буде так само – малохмарно та спекотно. Вдень коливатиметься в межах +26…+31, у південно-західній частині та на Закарпатті місцями +32…+34.

У неділю, 7 вересня, по всій Україні триватиме період спокійної і теплої погоди без опадів. Вдень температура коливатиметься в межах +25…+30, у південно-західних областях місцями +31…+33.

Якою буде погода у вересні?

Метеорологиня Віра Балабух в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що цього року вересень буде теплим. Температура буде на 1 градус вище за норму.

Раніше Укргідрометцентр фіксував абсолютний максимум температури повітря у вересні на рівні +38,8 градуса. Втім, цього року такі високі показники не очікуються, каже Балабух. Хоча початок осені й буде досить спекотним.

Заморозки у вересні досить типове явище, особливо у західних, північних областях країни. Тож і в цьому році вони можливі.



