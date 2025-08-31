Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де будуть дощі цього тижня?

На початку тижня на території деяких областей нашої країни очікуються невеликі грозові дощі.

У понеділок, 1 вересня, короткочасні опади накриють центральні, східні та південні області, можливі грози.

Якою буде погода 1 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру

У вівторок, 2 вересня, невеликі дощі та грози можуть спостерігатися у Приазов'ї та у східних областях.

Якою буде погода 2 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру

У середу, 3 вересня, короткочасні дощі можливі вдень на Львівщині, Франківщині та Закарпатті.

Якою буде погода 3 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру

Триватимуть дощі і в наступні кілька днів: у четвер, 4 вересня, та у п'ятницю, 5 вересня, вони охоплять більшість західних областей.

Чи буде похолодання?