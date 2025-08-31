Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будут дожди на этой неделе?

В начале недели на территории некоторых областей нашей страны ожидаются небольшие грозовые дожди.

В понедельник, 1 сентября, кратковременные осадки накроют центральные, восточные и южные области, возможны грозы.

Какой будет погода 1 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра

Во вторник, 2 сентября, небольшие дожди и грозы могут наблюдаться в Приазовье и в восточных областях.

Какой будет погода 2 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра

В среду, 3 сентября, кратковременные дожди возможны днем на Львовщине, Франковщине и Закарпатье.

Какой будет погода 3 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра

Продолжатся дожди и в следующие несколько дней: в четверг, 4 сентября, и в пятницу, 5 сентября, они охватят большинство западных областей.

Будет ли похолодание?