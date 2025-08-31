В некоторых областях также возможна сильная жара. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Будет ли в сентябре сильная жара, затяжные дожди, заморозки и снег: погода на месяц

Какой будет погода в Украине 1 сентября?

Синоптики прогнозируют, что 1 сентября в Украине будет царить переменная облачность. В южных, центральных, восточных и Сумской областях днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадков не прогнозируют.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов, а на юге – до +21 градуса. Днем столбики термометров будут достигать от +26 до +31 градуса. В восточных областях будет жарче – от +30 +34 градусов, местами сильное повышение температуры воздуха +35 – +37 градусов.

Какой будет температура в регионах?

  • Киев +29...+31;
  • Ужгород +26...+28;
  • Львов +26...+28;
  • Ивано-Франковск +27...+29;
  • Тернополь +27...+29;
  • Черновцы +27...+29;
  • Хмельницкий +28...+30;
  • Луцк +26...+28;
  • Ровно +26...+28;
  • Житомир +28...+30;
  • Винница +28...+30;
  • Одесса +27...+29;
  • Николаев +27...+29;
  • Херсон +28...+30;
  • Симферополь +28...+30;
  • Кропивницкий +26...+28;
  • Черкассы +28...+30;
  • Чернигов +28...+30;
  • Сумы +28...+30;
  • Полтава +28...+30;
  • Днепр +28...+30;
  • Запорожье +30...+32;
  • Донецк +31...+33;
  • Луганск +32...+34;
  • Харьков +31...+32.

Прогноз погоды на 1 сентября в Украине

Прогноз погоды на 1 сентября / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ожидать осенью?

  • В эксклюзивном интервью 24 Каналу метеоролог Вера Балабух сообщила, что сентябрь будет теплым, а средняя температура воздуха за месяц может превысить показатели на 1 градус за норму.
  • Вера Балабух объяснила, что снег в сентябре или октябре вполне возможен, особенно на высокогорье Карпат. Для этого периода такое явление считается типичным.
  • В конце августа в Украине ожидается аномальная жара с дневными температурами от +26 до +32 градусов. По ночам будет колебаться от +14 до +19 градусов. Причиной станет влияние атлантического циклона "Ex-Erin" и антициклона "Mareike", которые принесут поток субтропического воздуха.