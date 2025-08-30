Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на синоптика Виталия Постриганя.
Чего ждать от погоды в ближайшие дни?
Как отметил Постригань, ранее "осенние похолодания" в конце августа были довольно частым явлением, но в последние 10 лет мы успели о них забыть. Именно в период 25 – 30 октября температура часто падала до +11...+14.
В годы после таких похолоданий или начиналась ранняя осень с первыми заморозками уже с 20 сентября, или возвращалось летнее тепло до +30 в начале сентября и лето задерживалось до 24 – 26 сентября.
Относительно актуального прогноза на эти дни, с 29 августа атлантический циклон "Ex-Erin" перемещается на Британские острова, а антициклон "Mareike" отходит на восток.
Между этими двумя барическими системами в Украину настроится поток хорошо разогретого воздуха из субтропиков. Произойдет погружение в полноценное лето: ночью +11...+16, днем +26...+31,
– указал синоптик.
В конце календарного лета Украина будет находиться в зоне аномально теплой спокойной погоды. Среднесуточные температуры воздуха превысят климатическую норму на 5 – 6 градусов. Ночи потеплеют до +14...+19, а днем стоит ожидать +27...+32.
Чего ждать от погоды в сентябре?
В эксклюзивном интервью 24 Каналу синоптик Вера Балабух рассказала, что сентябрь ожидается теплым. Среднесуточная температура прогнозируется на 1 градус выше нормы.
В прошлом году в сентябре фиксировали аномальную жару с максимумом в +38,8 градуса. А это в этом году такого не будет, хотя начало сентября и ожидается довольно жарким.
Относительно заморозков, то Балабух заметила, что это довольно типичное явление для сентября, особенно в западных и северных областях. На высокогорье Карпат в это время нередко уже выпадает снег.