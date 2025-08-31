У деяких областях також можлива сильна спека. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 1 вересня?

Синоптики прогнозують, що 1 вересня в Україні пануватиме мінлива хмарність. У південних, центральних, східних та Сумській областях вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території опадів не прогнозують.

Вітер очікується переважно північно-східний, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів, а на півдні – до +21 градуса. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть від +26 до +31 градуса. У східних областях буде спекотніше – від +30 +34 градусів, місцями сильне підвищення температури повітря +35 – +37 градусів.

Якою буде температура в регіонах?

Київ +29…+31;

Ужгород +26…+28;

Львів +26…+28;

Івано-Франківськ +27…+29;

Тернопіль +27…+29;

Чернівці +27…+29;

Хмельницький +28…+30;

Луцьк +26…+28;

Рівне +26…+28;

Житомир +28…+30;

Вінниця +28…+30;

Одеса +27…+29;

Миколаїв +27…+29;

Херсон +28…+30;

Сімферополь +28…+30;

Кропивницький +26…+28;

Черкаси +28…+30;

Чернігів +28…+30;

Суми +28…+30;

Полтава +28…+30;

Дніпро +28…+30;

Запоріжжя +30…+32;

Донецьк +31…+33;

Луганськ +32…+34;

Харків +31…+32.

Прогноз погоди на 1 вересня / Карта Укргідрометцентру

