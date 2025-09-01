В течение недели ожидается преимущественно сухая и теплая погода под влиянием антициклона, сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Какой будет погода на этой неделе?

В начале недели малоактивные атмосферные фронты принесут на территорию некоторых областей нашей страны небольшие грозовые дожди. Однако вскоре осадки покинут Украину – до конца недели будет сохраняться малооблачная и сухая погода.

Температура будет на 3 – 5 градусов выше нормы. Наиболее жарко будет на юге и западе Украины – столбики термометров будут превышать отметку в 30 градусов.

У понедельник, 1 сентября, кратковременные дожди с грозами пройдут ночью в Одесской области, а днем в центральных регионах и на Харьковщине. На западе утром будет наблюдаться туман. Температура днем будет достигать +26...+31, в восточной части +32...+37.

У вторник, 2 сентября, будет дождливо уже ночью местами на Левобережье страны, а днем в Приазовье и на Донбассе. Температура будет колебаться в пределах +26...+31, в южных и восточных областях +29...+34.

У среду, 3 сентября, под влиянием выступления антициклона с севера по всей Украине ожидается малооблачная погода, без осадков. Днем отметки термометра покажут +25...+30, в юго-западной части и на Закарпатье +30...+33.

У четверг, 4 сентября, и дальше будет господствовать антициклон, поэтому осадков не прогнозируется. Температура воздуха днем будет достигать +25...+30, в юго-западных областях местами +31...+34.

У пятницу, 5 сентября, на фоне области повышенного атмосферного давления по всей территории Украины сохранится умеренно теплая и сухая погода, без осадков. Днем воздух прогреется до +25...+30, на юге и западе страны +28...+33.

У субботу, 6 сентября, будет так же – малооблачно и жарко. Днем будет колебаться в пределах +26...+31, в юго-западной части и на Закарпатье местами +32...+34.

У воскресенье, 7 сентября, по всей Украине продлится период спокойной и теплой погоды без осадков. Днем температура будет колебаться в пределах +25...+30, в юго-западных областях местами +31...+33.

Какой будет погода в сентябре?

Метеоролог Вера Балабух в интервью 24 Каналу рассказала, что в этом году сентябрь будет теплым. Температура будет на 1 градус выше нормы.

Ранее Укргидрометцентр фиксировал абсолютный максимум температуры воздуха в сентябре на уровне +38,8 градуса. Впрочем, этом году такие высокие показатели не ожидаются, говорит Балабух. Хотя начало осени и будет достаточно жарким.

Заморозки в сентябре довольно типичное явление, особенно в западных, северных областях страны. Поэтому и в этом году они возможны.



