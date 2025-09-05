Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Telegraph.
Чи будуть дощі у вересні?
За словами Кібальчича, загальна кількість опадів у вересні прогнозується нижче за норму в середньому на 20 – 40%. Дощів буде обмаль по всій країні.
Отже, дощі спостерігатимуться зрідка, а їх інтенсивність виявиться недостатньою для повноцінного зволоження ґрунту, особливо в Лівобережній частині України,
– наголосив він.
Синоптик зауважив, що там будуть значні ризики для розвитку посухи та встановлення найвищого рівня пожежної небезпеки в екосистемах.
Чого чекати від погоди у вересні?
Вересень загалом буде теплим і досить сухим, без значних опадів. Але в третій декаді вересня все різко зміниться.
Кібальчич каже, що тоді в Україну прийде холодне повітря арктичного походження, що спричинить перші осінні заморозки на ґрунті. Вони можуть з’явитися вже після 20 вересня у північних, східних і західних областях.
Антициклональний характер погоди утримуватиметься до 12 – 13 вересня. А от вже в другій половині місяця можна очікувати на поступове зниження температури.