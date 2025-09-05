Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Telegraph.

Будут ли дожди в сентябре?

По словам Кибальчича, общее количество осадков в сентябре прогнозируется ниже нормы в среднем на 20 – 40%. Дождей будет мало по всей стране.

Итак, дожди будут наблюдаться изредка, а их интенсивность окажется недостаточной для полноценного увлажнения почвы, особенно в Левобережной части Украины,

– подчеркнул он.

Синоптик отметил, что там будут значительные риски для развития засухи и установления высокого уровня пожарной опасности в экосистемах.

Чего ждать от погоды в сентябре?