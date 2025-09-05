Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Telegraph.
Будут ли дожди в сентябре?
По словам Кибальчича, общее количество осадков в сентябре прогнозируется ниже нормы в среднем на 20 – 40%. Дождей будет мало по всей стране.
Итак, дожди будут наблюдаться изредка, а их интенсивность окажется недостаточной для полноценного увлажнения почвы, особенно в Левобережной части Украины,
– подчеркнул он.
Синоптик отметил, что там будут значительные риски для развития засухи и установления высокого уровня пожарной опасности в экосистемах.
Чего ждать от погоды в сентябре?
Сентябрь в целом будет теплым и достаточно сухим, без значительных осадков. Но в третьей декаде сентября все резко изменится.
Кибальчич говорит, что тогда в Украину придет холодный воздух арктического происхождения, что повлечет первые осенние заморозки на почве. Они могут появиться уже после 20 сентября в северных, восточных и западных областях.
Антициклональный характер погоды будет удерживаться до 12 – 13 сентября. А вот уже во второй половине месяца можно ожидать постепенное снижение температуры.