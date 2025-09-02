Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Ивана Семилита, синоптик Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Укргидрометцентра для УНИАН.

Когда ждать похолодания в сентябре?

По прогнозам синоптиков, до 12 – 13 сентября в Украине будет удерживаться антициклональный характер погоды.

И уже во второй половине месяца можем ожидать постепенное, не резкое, а именно постепенное снижение температуры. В частности с северо-восточной части, и так, можно сказать, по диагонали, будет она снижаться. То есть постепенное такое снижение у нас будет,

– указал синоптик.

Относительно осадков, то Иван Семилита говорит, что осень – более переходный период года, поэтому синоптические процессы изменчивы. Он пояснил, что к нам может доходить как прохладная воздушная масса из Атлантики с прохладой и осадками, так и воздушная масса из южных широт – что принесет потепление.

Чего ждать от погоды в сентябре?