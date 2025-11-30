Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Чи йде в Україну метеорологічна зима: синоптик відповів
Яка погода буде у перші дні грудня?
Вже у понеділок, 1 грудня, у південних та більшості центральних областей пройдуть незначні та помірні дощі, в інших регіонах опадів не очікується. Протягом вівторка, 2 грудня, істотних дощів в Україні не буде.
Температура повітря у нічний час коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, у денні години стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 8 градусів тепла. У південних областях вночі буде від 4 до 9 градусів тепла.
Вдень у південній частині буде найтепліше, для відповідних регіонів синоптики прогнозують від 7 до 12 градусів тепла. Також 1 та 2 грудня в Україні місцями очікується туман у нічні та ранкові години.
Який грудень буде загалом?
Раніше Укргідрометцентр показав попередній прогноз на грудень. Першого зимового місяця українцям варто очікувати, що середня місячна температура буде на щонайменше кілька градусів вищою за норму.
Попередні розрахунки показують, що середня місячна температура цієї зими може бути на 1 – 3 градуси вищою за звичну норму, через що буде "більше плюсів, ніж мінусів". Найтепліше буде на півдні.
До слова, ще раніше професорка Вазіра Мартазінова припускала, що в перший місяць зими Україну зустріне велику кількість опадів. Здебільшого, за її словами, вони будуть у вигляді мокрого снігу.