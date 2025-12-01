Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какая погода будет в Украине в ближайшее время?

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.

По их данным, до конца дня 1 декабря, ночью и в первой половине дня 2 декабря в Украине, кроме востока туман, видимость 200 – 500 м.

Объявлен І уровень опасности, желтый. Специалисты предостерегают, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Важно! Водителям стоит быть особенно внимательными, уменьшить скорость и соблюдать дистанцию.

Погода в первую неделю декабря: основное