Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Зима прийде з опадами, морозом і туманом: прогноз погоди на 1 грудня
Яка погода буде в Україні найближчим часом?
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища.
За їхніми даними, до кінця дня 1 грудня, вночі та в першій половині дня 2 грудня в Україні, крім сходу туман, видимість 200 – 500 м.
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Фахівці застерігають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Важливо! Водіям варто бути особливо уважними, зменшити швидкість і дотримуватися дистанції.
Дивіться також Чи вдарять сильні морози на початку грудня: прогноз на перші дні зими
Погода в перший тиждень грудня: основне
Наприкінці першого тижня зими очікується незначне похолодання, подекуди прийдуть нічні морози.
У вівторок, 2 грудня, у більшості областей буде туман та мряка. У середу, 3 грудня, погода здебільшого буде похмурою та туманною.
У четвер, 4 грудня, погода буде теплою та хмарною, можливий туман. У п'ятницю, 5 грудня, у західних та південних областях можливий туман.