Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Чи йде в Україну метеорологічна зима: синоптик відповів

Якою буде погода 1 грудня?

У понеділок, 1 грудня, буде хмарно.

У південній частині України вночі, а також у більшості західних та Вінницькій областях вдень очікується невеликий дощ. У Карпатах тим часом буде дощ з мокрим снігом.

На решті території день мине без істотних опадів.

У західних та Житомирській областях туман,
– також наголошують синоптики.

Вітер буде переважно східний, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від +3 до -2. Вдень прогнозують +3 – +8, а у південних областях – +4 – +9 та +7 – +12 відповідно.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +5...+7;

  • Ужгород +5...+7;

  • Львів +5...+7;

  • Івано-Франківськ +5...+7;

  • Тернопіль +5...+7;

  • Чернівці +6...+8;

  • Хмельницький +5...+7;

  • Луцьк +5...+7;

  • Рівне +5...+7;

  • Житомир +5...+7;

  • Вінниця +5...+7;

  • Одеса +9...+11;

  • Миколаїв +9...+11;

  • Херсон +9...+11;

  • Сімферополь +11...+13;

  • Кропивницький +6...+8;

  • Черкаси +6...+8;

  • Чернігів +5...+7;

  • Суми +5...+7;

  • Полтава +6...+8;

  • Дніпро +7...+9;

  • Запоріжжя +9...+11;

  • Донецьк +6...+8;

  • Луганськ +3...+5;

  • Харків +5...+7.

Погода 1 грудня

Погода 1 грудня / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини