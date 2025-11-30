Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 1 грудня?
У понеділок, 1 грудня, буде хмарно.
У південній частині України вночі, а також у більшості західних та Вінницькій областях вдень очікується невеликий дощ. У Карпатах тим часом буде дощ з мокрим снігом.
На решті території день мине без істотних опадів.
У західних та Житомирській областях туман,
– також наголошують синоптики.
Вітер буде переважно східний, 3 – 8 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від +3 до -2. Вдень прогнозують +3 – +8, а у південних областях – +4 – +9 та +7 – +12 відповідно.
Якою буде температура в обласних центрах?
Київ +5...+7;
Ужгород +5...+7;
Львів +5...+7;
Івано-Франківськ +5...+7;
Тернопіль +5...+7;
Чернівці +6...+8;
Хмельницький +5...+7;
Луцьк +5...+7;
Рівне +5...+7;
Житомир +5...+7;
Вінниця +5...+7;
Одеса +9...+11;
Миколаїв +9...+11;
Херсон +9...+11;
Сімферополь +11...+13;
Кропивницький +6...+8;
Черкаси +6...+8;
Чернігів +5...+7;
Суми +5...+7;
Полтава +6...+8;
Дніпро +7...+9;
Запоріжжя +9...+11;
Донецьк +6...+8;
Луганськ +3...+5;
Харків +5...+7.
Погода 1 грудня / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
Метеорологічна зима в Україну у грудні ще не прийде. Цього місяця буде переважно суха та комфортна погода без суттєвих опадів.
Відчутне зниження температури очікується лише наприкінці місяця.
Водночас синоптики попереджають про часті тумани та поривчастий вітер у цей період.