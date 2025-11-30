Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Идет ли в Украину метеорологическая зима: синоптик ответил

Какой будет погода 1 декабря?

В понедельник, 1 декабря, будет облачно.

В южной части Украины ночью, а также в большинстве западных и Винницкой областях днем ожидается небольшой дождь. В Карпатах тем временем будет дождь с мокрым снегом.

На остальной территории день пройдет без существенных осадков.

В западных и Житомирской областях туман,

– также отмечают синоптики.

Ветер будет преимущественно восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от +3 до -2. Днем прогнозируют +3 – +8, а в южных областях – +4 – +9 и +7 – +12 соответственно.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +5...+7;

Ужгород +5...+7;

Львов +5...+7;

Ивано-Франковск +5...+7;

Тернополь +5...+7;

Черновцы +6...+8;

Хмельницкий +5...+7;

Луцк +5...+7;

Ровно +5...+7;

Житомир +5...+7;

Винница +5...+7;

Одесса +9...+11;

Николаев +9...+11;

Херсон +9...+11;

Симферополь +11...+13;

Кропивницкий +6...+8;

Черкассы +6...+8;

Чернигов +5...+7;

Сумы +5...+7;

Полтава +6...+8;

Днепр +7...+9;

Запорожье +9...+11;

Донецк +6...+8;

Луганск +3...+5;

Харьков +5...+7.

Погода 1 декабря / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости