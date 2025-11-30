Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 1 декабря?
В понедельник, 1 декабря, будет облачно.
В южной части Украины ночью, а также в большинстве западных и Винницкой областях днем ожидается небольшой дождь. В Карпатах тем временем будет дождь с мокрым снегом.
На остальной территории день пройдет без существенных осадков.
В западных и Житомирской областях туман,
– также отмечают синоптики.
Ветер будет преимущественно восточный, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от +3 до -2. Днем прогнозируют +3 – +8, а в южных областях – +4 – +9 и +7 – +12 соответственно.
Какой будет температура в областных центрах?
Киев +5...+7;
Ужгород +5...+7;
Львов +5...+7;
Ивано-Франковск +5...+7;
Тернополь +5...+7;
Черновцы +6...+8;
Хмельницкий +5...+7;
Луцк +5...+7;
Ровно +5...+7;
Житомир +5...+7;
Винница +5...+7;
Одесса +9...+11;
Николаев +9...+11;
Херсон +9...+11;
Симферополь +11...+13;
Кропивницкий +6...+8;
Черкассы +6...+8;
Чернигов +5...+7;
Сумы +5...+7;
Полтава +6...+8;
Днепр +7...+9;
Запорожье +9...+11;
Донецк +6...+8;
Луганск +3...+5;
Харьков +5...+7.
Погода 1 декабря / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
Метеорологическая зима в Украину в декабре еще не придет. В этом месяце будет преимущественно сухая и комфортная погода без существенных осадков.
Ощутимое снижение температуры ожидается лишь в конце месяца.
В то же время синоптики предупреждают о частые туманы и порывистый ветер в этот период.